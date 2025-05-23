أنشيلوتي يودع ريال مدريد برسالة مؤثرة: ما حققناه لن ينسى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الأول للميرنجي، بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه بموقع إنستجرام: "اليوم سنذهب منفصلين مرة أخرى، اليوم مرة أخرى آخذ في قلبي كل لحظة عشتها في هذه المرحلة الثانية الرائعة كمدرب لريال مدريد، لقد كانت سنوات لا تنسى، رحلة مذهلة مليئة بالعواطف والألقاب وقبل كل شيء، الفخر بتمثيل هذا الشعار".

وأضاف: "شكرا للرئيس فلورنتينو بيريز، للنادي، للاعبين، لفريق العمل، وقبل كل شيء، لهذا المشجع الفريد الذي جعلني أشعر دائمًا بأنني واحد منهم، ما حققناه معًا سيبقى إلى الأبد في ذاكرة مشجعي الريال، ليس فقط من أجل الانتصارات، ولكن من أجل الطريقة التي حققناها، ليالي البرنابيو السحرية هي بالفعل تاريخ كرة القدم"

واختتم أنشيلوتي: "الآن تبدأ مغامرة جديدة، لكن علاقتي مع ريال مدريد أبدية، أراكم قريبًا مدريديستا".

وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأنشيلوتي، الذي وصفه بأحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية.

وخلال فترتيه مع الفريق، قاد أنشيلوتي النادي الملكي في واحدة من أنجح الحقبات، محققًا 15 لقبًا على مدار ستة مواسم، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد.

من جانبه، صرّح رئيس النادي فلورنتينو بيريز قائلًا: "كارلو أنشيلوتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد. نحن فخورون بما قدمه من نجاحات وبقيمه التي تمثل روح النادي الملكي".

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