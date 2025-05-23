الجمعة 23 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس الأوبرا يقود حفل أيقونات بليغ ووردة 30 مايو

الموسيقار بليغ حمدى
الموسيقار بليغ حمدى والمطربة وردة الجزائرية

يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية حفلًا للموسيقى العربية يضم باقة من أيقونات وروائع الطرب التى تعاون خلالها الموسيقار بليغ حمدى مع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية إلى جانب عدد من مؤلفات عظماء الكلمة واللحن، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٣٠ مايو على المسرح الكبير منها ميدلى بليغ أداء الفرقة الموسيقية.

ويقدم خلال الحفل أغانى وحشتونى، ليالينا، إسمعونى، حكايتى مع الزمان، ع الربابة،على رمش عيونها، أى دمعة حزن لا، زى العسل، كان ياما كان، طاير يا هوى، موعود إلى جانب فى يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب، أكدب عليك لـ محمد الموجى، بتونس بيك لـ صلاح الشرنوبى.. غناء نجوم الطرب إيمان عبد الغنى، ياسر سعيد، سارة زكى ومحمد حسن  وذلك تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

ويأتى الحفل -الذي نفدت تذاكره فور الإعلان عنه - استمرارًا لخطط دار الأوبرا الهادفة إلى إلقاء الضوء على جوانب من ملامح التراث الغنائى والموسيقى والإحتفاء بعمالقة الكلمة والنغم الذين نجحوا فى إثراء المشهد الإبداعى بمؤلفات تعبر عن جزء من الهوية العربية.

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الموسيقار بليغ حمدي المطربة وردة الجزائرية دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير

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