رئيس الأوبرا يقود حفل أيقونات بليغ ووردة 30 مايو

يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية حفلًا للموسيقى العربية يضم باقة من أيقونات وروائع الطرب التى تعاون خلالها الموسيقار بليغ حمدى مع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية إلى جانب عدد من مؤلفات عظماء الكلمة واللحن، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٣٠ مايو على المسرح الكبير منها ميدلى بليغ أداء الفرقة الموسيقية.

ويقدم خلال الحفل أغانى وحشتونى، ليالينا، إسمعونى، حكايتى مع الزمان، ع الربابة،على رمش عيونها، أى دمعة حزن لا، زى العسل، كان ياما كان، طاير يا هوى، موعود إلى جانب فى يوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب، أكدب عليك لـ محمد الموجى، بتونس بيك لـ صلاح الشرنوبى.. غناء نجوم الطرب إيمان عبد الغنى، ياسر سعيد، سارة زكى ومحمد حسن وذلك تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

ويأتى الحفل -الذي نفدت تذاكره فور الإعلان عنه - استمرارًا لخطط دار الأوبرا الهادفة إلى إلقاء الضوء على جوانب من ملامح التراث الغنائى والموسيقى والإحتفاء بعمالقة الكلمة والنغم الذين نجحوا فى إثراء المشهد الإبداعى بمؤلفات تعبر عن جزء من الهوية العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.