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رياضة

ريال مدريد يرصد مكافآت ضخمة للفوز بمونديال الأندية

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني بقوة لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو، عبر خطة تحفيزية تتضمن مكافآت مالية ضخمة للاعبيه.

ووفقًا لما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية، فقد قرر النادي الملكي رصد مكافأة مالية تصل إلى مليون يورو لكل لاعب في حال التتويج بلقب كأس العالم للأندية، في محاولة لبث الحماس والدافع داخل صفوف الفريق، لا سيما بعد موسم خرج فيه الفريق خالي الوفاض دون ألقاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يولي أهمية قصوى للبطولة الجديدة بنظامها الموسع، ويرغب في أن يكون ريال مدريد أول نادٍ يتوج بلقبها، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وتتوقع التقارير أن تتجاوز الجوائز المالية للبطولة حاجز 100 مليون يورو، ما قد يساعد النادي الملكي على تغطية جزء كبير من صفقاته الصيفية الطموحة.

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