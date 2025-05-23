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رياضة

الأهلي يصطدم بالزمالك الليلة في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

يشهد عشاق كرة اليد مواجهة من العيار الثقيل فى السابعة مساء اليوم الجمعة، حين يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

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