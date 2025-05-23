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حوادث

تجديد حبس منادي سيارات بالمعادي بتهمة فرض رسوم دون وجه حق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس منادي للسيارات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه لقيامه بفرض رسوم مالية على المواطنين دون سند قانوني، وذلك بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية نظير تنظيم وقوف السيارات في الشارع، دون امتلاك أي تصريح رسمي.

ضبط منادي سيارات يعمل بشكل غير رسمي ودون ترخيص 

وعقب إجراء التحريات والفحص، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه يعمل منادي سيارات بشكل غير رسمي ودون ترخيص قانوني.

وبمواجهته، أقر المتهم بصحة الواقعة كما تم تداولها، واعترف بقيامه بمزاولة هذا النشاط المخالف للقانون وفرض رسوم على المواطنين دون وجه حق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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الاجراءات القانونية النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة محافظة القاهرة

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