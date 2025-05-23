الجمعة 23 مايو 2025
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أخبار مصر

سرعة الرياح تصل إلى 70 كيلو مترا في الساعة، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر اليوم، حيث تصل سرعة الرياح من 70:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم الجمعة، بداية موجة حارة

طقس ربيعي، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 3: 4 درجات الحرارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:26

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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