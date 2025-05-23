"دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة

يطلق المجلس الأعلى للثقافة ندوة "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" التي تنظمها لجنة الفلسفة بالمجلس برئاسة د. مصطفى النشار، وذلك الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥م؛ في تمام الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المؤتمرات.

ويدير الندوة مصطفى النشار- أستاذ الفلسفة.. ويشارك بها كل من:

-د. أمل مبروك – أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة عين شمس – عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع.

- د.حسين علي حسن – أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس – عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع.

- د. فاطمة إسماعيل – أستاذ فلسفة العلوم بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس - عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع.

- ومصطفى عبد الله – الكاتب الكبير والناقد الصحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق – عضو لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.



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