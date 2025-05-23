العثور على جثة مجهولة طافية على مياه نهر النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص مجهول الهوية طافية على سطح مياه النيل بمنطقة الخزان، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل في منطقة الخزان بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الأربعينيات من عمره طافية على سطح مياه نهر النيل بمنطقة الخزان مركز أبو تشت.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.