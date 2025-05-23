الجمعة 23 مايو 2025
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العثور على جثة مجهولة طافية على مياه نهر النيل بقنا

إنقاذ غريق، فيتو
إنقاذ غريق، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص مجهول الهوية طافية على سطح مياه النيل بمنطقة الخزان، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل في منطقة الخزان بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الأربعينيات من عمره طافية على سطح مياه نهر النيل بمنطقة الخزان مركز أبو تشت.

تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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