مصرع وإصابة 13 شخصا، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ملوي بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في ملوي

وضمت قائمة المتوفين “ أحمد عبد الفصيل عطيه ”42 عامًا"، محمد عبد اللطيف فرحان “38 عامًا”، على حسن على خليل “40 عامًا”، محمود مصطفى خلف “45 عامًا”.

مصرع وإصابة 13 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في ملوي

فيما أصيب 9 أشخاص وهم “ عبد الباسط قوزي خليفة ”57 عامًا"، عطيه عبد الفضيل عطيه “42 عامًا”، فراج حلمي خليفه “42 عامًا”، محمد حلمي خليفة “50 عامًا”، علي حسن علي “39 عامًا”، صلاح فتحي أحمد بخيت “42 عامًا”، شعبان سلامه محمود “49 عامًا”، محمد حسين أبو العلا “28 عامًا”، رمضان سید خلف “45 عامًا”، جميعهم من محافظة أسيوط.

وفاة وإصابة 13 شخص في انقلاب ميكروباص بملوي بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا قبلي كمين البرشا التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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