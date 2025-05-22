ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بالمنافذ في قنا قبل عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين بقنا ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

منافذ بيع السلع الأساسية بقنا

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لجميع منافذ بيع السلع الأساسية، خاصة منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك لضمان توافر اللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح “القط” أن هناك تعليمات مباشرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين بضرورة تكثيف الاستعدادات خلال الفترة الحالية، ومتابعة ضخ السلع الأساسية بشكل يومي، إلى جانب التحقق من توافر المخزون الاستراتيجي اللازم. كما تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع واللحوم قبل حلول عيد الأضحى.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل الوزارة أن المديرية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضمان انضباط السوق ومنع أي تلاعب في الأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشار حسن القط إلى أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن بلغ ١٨٠٧٣٠ طنًا، مؤكدًا أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم دون أي معوقات، وأن الموسم الحالي يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين والموردين مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل التسهيلات التي قدمتها الدولة وسرعة صرف المستحقات المالية.

وأضاف أن مديرية التموين بقنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تتابع بشكل يومي أعمال استلام القمح في المواقع التخزينية، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والشروط الخاصة بعملية التوريد، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.

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