أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا في ميامي استعدادا لمونديال الأندية

أعلنت الشركة “المتحدة للرياضة” إذاعة مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي الودية يوم 8 يونيو المقبل عبر شاشة قناة أون سبورتس.

ويقام اللقاء في مدينة ميامي في إطار استعداد الأهلي لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “نسر الأهلي جاهز للتحليق في سماء ميامي.. الشياطين الحمر في مباراة ودية ضد باتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية ٨ يونيو.. مباشر عبر قنوات أون سبورت”.

كأس العالم للأندية

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، ويقع الأهلي في مجموعة تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.