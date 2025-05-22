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ثقافة وفنون

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا في ميامي استعدادا لمونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلنت الشركة “المتحدة للرياضة” إذاعة مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكي الودية يوم 8 يونيو المقبل عبر شاشة قناة أون سبورتس.

 

ويقام اللقاء في مدينة ميامي في إطار استعداد الأهلي لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: “نسر الأهلي جاهز للتحليق في سماء ميامي.. الشياطين الحمر في مباراة ودية ضد باتشوكا استعدادًا لكأس العالم للأندية ٨ يونيو.. مباشر عبر قنوات أون سبورت”.

 

كأس العالم للأندية

 

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، ويقع الأهلي في مجموعة تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

 

 

 

 

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الأهلي إنتر ميامي الأمريكي كأس العالم للأندية قناة أون سبورتس

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