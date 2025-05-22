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رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين ضمك والفتح في الشوط الأول

ضمك والفتح، فيتو
ضمك والفتح، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الفتح بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الخميس، بملعب نادي ضمك، في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود طارق حامد تشكيل فريقه ضمك في مواجهة الفتح، والتي تعد طوق نجاة للفريقين من دوامة الهبوط ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل ضمك ضد الفتح

تشكيل الفتح أمام ضمك

ترتيب ضمك والفتح في الدوري السعودي

يحتل فريق ضمك المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يحتل فريق الفتح المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

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