السكين يصل لـ 300 جنيه، أسعار أدوات الذبح قبل عيد الأضحى 2025 (فيديو)

‎ مع اقتراب موسم الأضاحي، يتزايد الإقبال على شراء أدوات الذبح والسكاكين المتخصصة، حيث شهدت أسعارها زيادة ملحوظة خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء ضرورة اختيار السكاكين الحادة لضمان الذبح الصحيح وتجنب تعذيب الذبيحة.

تطور صناعة السكاكين في مصر

يقول محمد كامل السنان، أحد المتخصصين في صناعة وبيع أدوات الذبح: "كانت الصناعة قديمًا تعتمد بشكل أساسي على خامات الحديد، لكن الآن أصبح الإستانلس المستورد هو السائد في السوق".

ويضيف أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأسعار يتراوح من السكاكين العملية البسيطة إلى الأنواع الفاخرة المستوردة.

أسعار أدوات الذبح في السوق المصري

تتكون عُدة الأضحية من 6 قطع أساسية تشمل:

- سكين الذبح

- سكين السلخ

- سكين خلي العظم

- الساطور

- المستحد



تفاصيل الأسعار حسب النوع

سكين الذبح: تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه للأنواع عالية الجودة

سكين السلخ: يتراوح سعرها بين 70 و200 جنيه.

سكين خلع العظم: من 70 إلى 300 جنيه.

الساطور: يبدأ من 250 ويصل إلى 600 جنيه.

المستحد: يتراوح بين 200 و450 جنيها.

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السكاكين المستوردة عالية الجودة

بالنسبة للسكاكين المستوردة من سويسرا وفرنسا، فإن أسعارها تصل إلى 3000 جنيه، وهي تستهدف فئة معينة من المستهلكين الذين يبحثون عن الجودة العالية والمتانة.

أما السكاكين العملية التي يستخدمها معظم المستهلكين في السوق المحلي، فتبدأ من 70-80 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه للأنواع النظيفة عالية الجودة.

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ارتفاع تكلفة سن السكاكين

كما شهدت أسعار سن السكاكين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كانت تتراوح سابقًا بين 5-7 جنيهات، لكنها الآن وصلت إلى 10-15 جنيهًا حسب نوع السكين وحجمها.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الأدوات والمعدات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

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نصائح للمحافظة على السكاكين وإطالة عمرها

ما يجب تجنبه:

- عدم التقطيع على الرخام

- تجنب غسل السكاكين بسلك الأمونيا

- عدم استخدام ألواح التقطيع الزجاجية

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الاستخدام الصحيح:

- استخدام ألواح التقطيع البلاستيكية أو الخشبية (الفلانشات)

- تخصيص قطعة منفصلة للخضروات وأخرى للحوم وثالثة للخبز

- تجنب تقطيع الخضروات مثل الباذنجان بنفس السكين المخصص للحوم، حيث تحتوي على عناصر حديدية تسبب تآكل شفرة السكين

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مستقبل مهنة سن السكاكين

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يؤكد محمد كامل السنان أن مهنة صناعة وسن السكاكين لن تندثر، قائلًا: "لا أعتقد أن تنتهي المهنة لأن الجزار لن يستطيع الاستغناء عني. إنها مهنة صعبة الانقراض لأنه لا توجد لها بدائل، ومهما اخترعوا لا يستطيعون اختراع شيء مثل الحجر".

‎تشهد سوق السكاكين في مصر تنوعًا كبيرًا في الأسعار والخامات، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة حسب إمكانياتهم واحتياجاتهم.

وتبقى القاعدة الذهبية هي ضرورة الحفاظ على حدة السكين لضمان الاستخدام الآمن والفعال، سواء كان ذلك لأغراض الذبح أو الاستخدامات اليومية في المطبخ.

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