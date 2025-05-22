بعد أزمة تصريحات نفوق الفراخ بالمزارع، المتحدث باسم منتجي الدواجن يستقيل من منصبه

تقدم الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، باستقالته من منصبه بعد أزمة التصريحات الأخيرة الخاصة بتفوق 30% من الدواجن في المزارع، بسبب هجمة وبائية تعاني منها مزارع الدواجن.

ونشر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الاستقالة على صفحته الرسمية، وأكد فيها تقدم الدكتور ثروت الزيني بالاستقالة من مهامه كمتحدث باسم الاتحاد إلى المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى نشوب أزمة حادة بين رئيس اتحاد منتجي الدواجن ونائبه بعد تصريحات الأخير عن معاناة منتجي الدواجن من انهيار مزارعهم ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب عدوى فيروسية غامضة.

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