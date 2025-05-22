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حي العجمي يزيل أجزاء من 3 عقارات تعرض أرواح المواطنين للخطر (صور)

رئيس حي العجمي ومأمور
رئيس حي العجمي ومأمور قسم الدخيلة، فيتو

نفذ حي العجمي غرب الإسكندرية  برئاسة المهندسة نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي حملة لإزالة خطورة داهمة بثلاث عقارات بمنطقة الدخيلة البحرية حرصا علي سلامة المواطنين، بمشاركة العميد شريف شلبي مأمور قسم الدخيلة، وسكرتير عام الحي، والإدارات المعنية بحى العجمى.
 

وجرى إزالة لأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بعقار مكون من ثلاثة أدوار وتمت الإزالة من الدور الأول علوي والثاني علوي، وإزالة أجزاء من شرفات معلقة بمنزل ٧١ بحرى الطريق دور ثان علوى، وإزالة دوران شرفه بالكامل دور ارضى قبلى الطريق  .

وأهابت رئيس حي العجمي  المواطنين الالتزام بالقوانين وتراخيص الهدم والترميم مع التأكيد على استمرار عمل الحى بكافة إمكانياته في خدمة المواطن السكندري وحرص الحي على سلامة المواطنين ورفع مصادر الخطورة الناتجة عن العقارات الآيلة للسقوط أو التي تمثل تهديدًا لحياة المارة.

 

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