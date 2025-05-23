الجمعة 23 مايو 2025
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انفوجراف

قبل موقعة إنتر وباريس.. 17 خسارة لأندية إيطاليا في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

 

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إنتر باريس دوري ابطال اوروبا ميلان يوفنتوس روما

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