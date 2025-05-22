شريف الجبلي يلتقي وزير الزراعة الإيفواري لبحث سبل التعاون المشترك

عقد الدكتور شريف الجبلي رئيس البعثة التجارية لـ اتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار، لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عدد من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوى العالم، لافتًا إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتى الآن.



وأضاف الجبلي، أنه تمت مناقشة أيضًا الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلى كوت ديفوار وامكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراضي في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار.

وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول سؤالنا في كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتى يمكن الاستفادة منها لاحقا.



وأكد الجبلي، أهمية اللقاء نظرًا لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.

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