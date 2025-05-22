استجابة سريعة من محافظ سوهاج بشأن فواصل كوبري جرجا دار السلام على النيل

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة بالتوجه إلى كوبرى جرجا - دار السلام العلوى لوجود فواصل غير مغطاة على محور كوبرى النيل جرجا - دارالسلام خوفا لوقوع كارثة وتوجه على الفوري إلى الموقع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أنه فور تلقي التوجيهات تم التحرك إلى موقع الكوبري، حيث تبين أن الفواصل ظهرت نتيجة قيام مجهولين بسرقة الصاج المستخدم في تغطيتها.

وأضاف عبد العاطي أن الهيئة قامت على الفور بتوفير صاج بديل وتم تغطية جميع الفواصل الظاهرة بشكل كامل، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتعزيز إجراءات التأمين ومنع تكرار حوادث مستقبلًا.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت العامة وتأمين حياة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تخريب أو سرقة.

يذكر أن محافظ سوهاج تلقى بعض من البلاغات بشأن وجود فواصل غير مغطاة بمحور كوبري جرجا دار السلام على النيل

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