متخصص في التيارات الإسلامية: تصاعد نفوذ القاعدة في الساحل الأفريقي

كشف الباحث هشام النجار، الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام والمتخصص في شؤون التيارات الإسلامية، عن تطور لافت في نفوذ الجهاديين المنتمين لتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو ومالي وبقية دول الساحل الأفريقي.

وأوضح النجار أن تجربة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية للقاعدة في دول الساحل باتت أكثر ترابطًا وتنظيمًا، وتمتد على مساحات واسعة تجعلها أقرب إلى النموذج الذي أسسه تنظيم "داعش" سابقًا في العراق وسوريا، بما قد يمهد لتأسيس "دولة خلافة" في غرب أفريقيا تمحو الحدود الجغرافية الحالية.

وأشار النجار إلى أن التراجع الملحوظ في مظاهر النظام الدستوري المدني بدول الساحل منح فروع القاعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا مساحة أكبر للعمل التضامني. إذ تقوم بنقل مقاتلين محترفين من مناطق شهدت "تمكينًا" للتنظيم إلى مناطق أخرى ما زالت تخوض مواجهات عسكرية وأمنية، وهو ما يشير إلى استراتيجية تكامل متقدمة بين هذه الفروع.

كما كشف عن عودة قرابة عشرة آلاف مقاتل من سوريا ومناطق أخرى إلى دول الساحل، خاصة بوركينا فاسو، مما انعكس على نشاط التنظيم ميدانيًا. ففي 13 مايو الجاري، أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" سيطرتها على ثكنة عسكرية في مدينة ديابجا بمقاطعة تابوا شرق البلاد، في خطوة تعكس اتساع رقعة سيطرتها الميدانية.

وتابع النجار لـ فيتو أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل كانت نقطة تحول محورية، حيث أسقطت حكومات مدنية كانت تحقق تقدمًا نسبيًا في مكافحة الإرهاب رغم قلة الإمكانات.

كما أزاحت الوجود الفرنسي، الذي لعب دورًا استخباراتيًا وميدانيًا في تحجيم التنظيمات المسلحة، وقلصت كذلك المساعدات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن عودة مقاتلي القاعدة من سوريا يتزامن مع انسحاب مرتزقة "فاجنر" الروس، الذين كانت تعتمد عليهم الحكومات العسكرية في غرب أفريقيا، نتيجة لانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، ما يفتح المجال أكثر أمام تمدد الجهاديين.

وختم النجار حديثه بأن الوضع في بوركينا فاسو بات يشكل اختبارًا حقيقيًا لحكامها، في ظل التحول النوعي لفرع القاعدة من مجرد تمرد مسلح إلى كيان يفرض نفوذه على المدن ويطوّقها تمهيدًا لفرض سيطرة أوسع.

ولفت إلى أن تنظيم القاعدة يختلف عن "داعش" في أنه أكثر تجذرًا في البيئة المحلية، حيث يضم عناصر من عرقيات مؤثرة مثل الفولاني، ويقيم تحالفات قوية مع قبائل الطوارق في مالي، ما يمنحه قاعدة دعم اجتماعي وسياسي أكثر ثباتًا.

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