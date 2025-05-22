وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض سيراميكا ماركت 2025

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت 2025” والذي يُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري، وذلك بحضور كبير من كبار المصنعين والموردين والجمهور المهتم بقطاع التشطيبات ومواد البناء.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور شريف فاروق أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم الفعاليات التي تربط المصنع بالمستهلك بشكل مباشر، وتسهم في تحفيز السوق المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة وتنافسية.

وأشار الوزير إلى أن “سيراميكا ماركت” يُعد منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع التشطيبات، كما يُمثل نافذة لتوسيع فرص تسويق المنتجات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

دعم الصناعة الوطنية

وفي هذا الإطار أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأن أهمية هذه المعارض تكمن في دورها الحيوي في تنشيط وتنمية حركة التجارة الداخلية، حيث تسهم في تحفيز معدلات الطلب، وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتج المحلي، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية التي تُعد ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، كما تمثل فرصة حقيقية لتسويق الصناعات المصرية ذات الجودة العالية، وتأكيد قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بما يدعم جهود الدولة في تقليل فجوة الاستيراد وتعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أهمية المعرض في دعم الصناعة المحلية وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في قطاع مواد البناء والتشطيبات، مشيدًا بالتنظيم والجهات المشاركة في تقديم منتجات وخدمات تضاهي المستويات العالمية.

أبرز الفعاليات السنوية في مجال السيراميك

ويُعد “سيراميكا ماركت” من أبرز الفعاليات السنوية في مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والتشطيبات الداخلية، حيث يضم أكثر من 50 شركة من كبرى العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث التصميمات والتقنيات وسط اهتمام واسع من المتخصصين والجمهور.

وتشمل المعروضات مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها: السيراميك والبورسلين، الأدوات الصحية وخلاطات المياه، الرخام والجرانيت، الكبائن الزجاجية، أحواض ووحدات الزجاج، الوحدات الخشبية، ومختلف الإكسسوارات.

ويُقام المعرض بالتزامن مع معرض “هومكس” المتخصص في المطابخ، غرف الملابس، الأبواب، النوافذ، وأعمال التشطيبات المنزلية، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار الراغبين في تجهيز أو تجديد منازلهم.

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