رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تصحيح إجابات امتحانات الابتدائية والإعدادية

تفقد الدكتور محمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، انطلاق أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 م بمراكز تصحيح الإمام علي بن أبي طالب النموذجي.





أكد رئيس المنطقة أهمية الدقة والشفافية في عملية التصحيح، مشددًا على ضرورة التزام المصححين بالمعايير الموضوعة لضمان حقوق الطلاب وتكافؤ الفرص، كما أشاد بالجهود المبذولة من القائمين على التصحيح معربًا عن ثقته في إنجاز المهمة ضمن المدة المحددة، وذلك بحضور الشيخ أحمد شومان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، والدكتور بهاء قدري، وكيل إدارة سوهاج الأزهرية.

والجدير بالذكر أن مركز تصحيح المواد الشرعية للشهادة الإعدادية بمعهد بنين سوهاج وتصحيح المواد العربية بمعهد فتيات سوهاج، وتصحيح المواد الثقافية بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي بنين، بينما يتم تصحيح المواد الثقافية للشهادة الابتدائية بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي وتصحيح اللغة العربية والتربية الإسلامية بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.