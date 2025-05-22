الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح.

فرص العمل المطلوبة 

وتم توفير 308 فرص عمل في التخصصات التالية: (250 حداد مسلح، 10 لحام، 20 عامل مساعد، 5 كبير عاملين، 3 منفذ الأعمال مساح، 20 مشرف إنشاءات مدنية) على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025،ولمدة 5 أيام , وأن ترسل السيرة الذاتية  على الايميل التالي هنا 

المهارات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن المهارات المهنية اللازمة لشغل الوظيفة هي (معايير وقواعد السلامة في مجال استخدام الطاقة النووية، وتقنيات أعمال البناء، وطرق تنفيذ البناء الكامل، ومعايير وقواعد البناء ومتطلبات تنظيم العمل في تصميم منشآت البناء،و دعم البناء، وإجراء المفاوضات مع العملاء الأجانب، وإدارة المشاريع الأجنبية، وتسليم منشآت البناء). 

كما تتطلب الوظيفة كفاءات شخصية وهي (تفكير تحليلي، القدرة على أداء مهام متعددة،القدرة على مقاومة الإجهاد،الانضباط والمسؤولية)

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن المهام الوظيفية الرئيسية هي (الإشراف على تنفيذ أعمال البناء والتركيب في منشآت بناء جزيرة محطة الضبعة النووية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات وثائق التصميم وتقدير التكلفة ومشاريع إنتاج العمل والجداول الزمنية للبناء، المشاركة في وضع جداول الإنتاج،و تنسيق عمل الشركات المقاولة، ودعم سير البناء،و تسليم منشآت البناء،و قبول العمل المنجز والتحقق من الوثائق التنفيذية والتعامل مع كافة خدمات البناء)، على أن تكون فترة الاختبار شهرين، وعمل لمدة 6 أيام عمل و1 يوم عطلة.

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