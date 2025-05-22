وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين على بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وذلك وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2024 على 17 وظيفة.

وتضم لجنة الوظائف في عضويتها كل من؛ الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة منال عوض أنه يتم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة ومدى درايتهم ببطاقة الوصف الوظيفى لتلك الوظائف لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوى الوظيفى ( الممتاز – العالى – مدير عام ) ومن بين تلك الوظائف: الوكيل الدائم للوزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وعدد من مديري العموم بالوزارة.

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