الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يمهل رئيس مدينة جرجا شهرا لعودة الانضباط للشوارع

محافظ سوهاج فى جوالة
محافظ سوهاج فى جوالة بمدينة جرجا

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة جرجا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الوضع العام بالمدينة.
 

محافظ سوهاج يمهل رئيس مدينة جرجا شهرا لعودة الانضباط للشوارع
بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية البربا، حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، ومكتب التموين، ووجّه برفع مستوى النظافة داخل المجمع وتحسين بيئة العمل.
 

محافظ سوهاج يبدي استياءه من مستوى النظافة وكثرة الإشغالات 

 كما شملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والميادين بمدينة جرجا، من بينها: مدخل المدينة، وشارع الحرية، وشارع بورسعيد، وعدد من الشوارع الفرعية. وأبدى المحافظ استياءه من تراجع مستوى النظافة وانتشار الإشغالات، موجهًا مسؤولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق بسرعة التدخل لرفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، وإزالة المطبات العشوائية، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة مركبات التوك توك، والتحفظ على المخالف منها.

وأمهل المحافظ رئيس المدينة مهلة شهر لإعادة الانضباط إلى الشوارع، واستعادة المظهر الحضاري اللائق بمدينة جرجا.

 

كما تفقد "سراج" عددًا من المحال التجارية، ووجه بمراجعة تراخيصها والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

 

وفي إطار خطة تطوير المدينة، تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل بجرجا بطول 694 مترًا، والتي تتضمن أعمال التدبيش والتكسية لجانب النيل، على أن تشمل المرحلة الثانية توسعة الكورنيش وإنشاء حارة مرورية جديدة وأعمال تجميل، أسوة بكورنيش سوهاج الغربي، موجها بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد، مع سرعة تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على حرم نهر النيل لاستكمال المشروع.

 

واختتم محافظ سوهاج جولته بتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات جرجا، حيث وجّه بتجهيز مكان إضافي لاستيعاب المزيد من ماكينات الغسيل، وتقليل زمن انتظار المرضى، كما استمع لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تلبية مطالبهم على الفور، وأن الخدمة الطبية بالمركز ستشهد نقلة نوعية قريبًا مع قرب افتتاح مستشفى جرجا العام، والتي ستعمل بالتوازي مع مستشفى الحميات ضمن خطة التوسع بالمحافظة في المنشآت الصحية.

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