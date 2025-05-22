تعليم قنا تحقق مع مدرسة فى متابعة ميدانية للمراحل الثلاثة

قرر هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة إحدى المدارس إلى التحقيق نظرًا لعدم اغلاق باب المدرسة والسماح بتواجد غير المكلفين بالعمل داخل اللجنة.

كان مدير تعليم قنا قد تفقد أعمال الامتحانات للمرحلة الابتدائية في يومها الأول بمدرسة قنا الابتدائية المشتركة المشتركة وأدار حوار مع التلاميذ بشأن أسئلة الامتحان، كما نوه إلى التزام الزي المدرسي والتصدي لكل سبل الغش وحظر دخول الهاتف المحمول ومنح الدرجات المعبرة فعليًا عن مستوى الطالب.



عمل كاميرات المراقبة باللجان في قنا

كما تفقد مدير تعليم قنا امتحانات الصف الثاني لمادة الرياضيات بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات في حضور وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية، واطمئن إلى دخول الطالبات إلى منظومة الامتحان وعمل كاميرات المراقبة باللجان وضبط وجهتها بشكل ملائم.



و فاجئ أيضا مدرستي جنوب قنا الإعدادية بنات التي تضم 30 لجنة امتحان و حامد سليمان الإعدادية بنين التي تضم 15 لجنة في امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الإعدادي بالفترة المسائية، وأكد على توفير المياه وعمل المراوح داخل اللجان .

في نفس السياق وجه مدير تعليم قنا إلى المرور الميداني على المدارس من كافة القيادات التعليمية.



و تابع غرفتي عمليات التعليم العام المنعقدة برئاسة الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام ، والتعليم الفني المنعقدة برئاسة الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني بديوان المديرية، وتواصل مع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على عدم وجود شكاوى تتعلق بأداء الطلاب للامتحانات .

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بشأن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال امتحانات النقل للمراحل المختلفة بالتعليم العام والامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

يذكر أن 75534 طالبا بالصف الأول الإعدادي، 62696 الصف الثاني الإعدادي، استهلوا امتحاناتهم بأداء امتحان اللغة العربية في الفترة الثانية في ظل تعليمات مشددة بتوفير المياه المثلجة والمراوح تخفيفا لدرجة الحرارة وذلك نظرا لانعقاد امتحان الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدارس التعليم الأساسي .

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