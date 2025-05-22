وزير الرياضة: دعم مراكز الشباب وتحسين خدماتها أولوية قصوى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه بالكيانات الشبابية في القاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم مراكز الشباب وتحسين خدماتها لتكون بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع والتأكد من دخولها الخدمة في أسرع وقت.

توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة في مراكز الشباب



وكان قد وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس إلى مقر الديوان العام بمحافظة الدقهلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وكان في استقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وتأتي الزيارة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى دعم مراكز الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية.

افتتاح المشروعات لتعزيز التنمية المجتمعية



ومن جانبه، أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لجهود الوزارة في دعم قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في تعزيز التنمية المجتمعية بالمحافظة.



ويتضمّن برنامج الزيارة عددًا من الفعاليات المتنوعة، حيث يستهل الوزير برنامج الزيارة بلقاء الكيانات الشبابية، ثم حضور مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة، يعقبها افتتاح وتفقد منشآت شبابية ورياضية باستاد المنصورة، ومنها تفقد مبنى نزل الشباب، تشمل افتتاح الملعب الرئيسي لكرة القدم، وتقديم عروض رياضية وفنية، إلى جانب عرض فيلم توثيقي عن مراحل التطوير.

مشروعات جديدة بنادي الحوار



كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مشروعات جديدة بنادي الحوار، وفرع نادي المنصورة الجديد بجمصة ومشتملاته، بالإضافة إلى زيارة معسكر جمصة، وتختتم الزيارة بوضع حجر الأساس لفرع نادي جزيرة الورد في المنصورة الجديدة.

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