الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

مصرع شاب بطلقات نارية في خصومة ثأرية بقنا

إسعاف
إسعاف

 لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلقات نارية بسبب تجدد خصومة ثأرية في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجاري إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شاب بطلقات نارية داخل قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.ت، في العشرينيات من العمر بطلقات نارية على يد آخرين بسبب تجدد خصومة ثأرية المجني عليه ليس له علاقة بها داخل  قرية السمطا مركز دشنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا دشنا قنا قرية السمطا محافظة قنا

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