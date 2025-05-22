إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم عند مدخل مدينة قنا

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 5 بمدخل مدينة قنا، بالقرب من قطاع الأمن المركزي.

تفاصيل البلاغ في قنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع الحادث، وذلك بعد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يُفيد بتصادم سيارتين ملاكي على الطريق المؤدي إلى مدينة قنا.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما كلّفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.