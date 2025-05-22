بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، للكشف عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا الذي سيتم تسليمه لبطل النسخة الحالية.

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⁦#TotalEnergiesCAFCL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2025

ومن المقرر أن يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مع ضيفه بيراميدز المصري، يوم 24 مايو الجاري، في ذهاب نهائي البطولة.

شكل دوري أبطال أفريقيا

وذكر الموقع الرسمي للكاف، أنه سيتم الكشف عن الكأس الجديدة، اليوم الخميس، في بمدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية والناديين المشاركين.

ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الكأس الجديدة وتصميمها، من جانب الكاف.

ويعد النادي الاهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا عبر تاريخه.

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