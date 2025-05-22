بمبة كشر.. راقصة الملوك والسلاطين.. تربعت على عرش الغناء والرقص أكثر من نصف قرن.. شرط خاص لإحياء الحفلات.. واليوم ذكراها الخامسة والتسعون

بمبة كشر ، ممثلة مصرية تركية ولدت في القرن الـ19، عرفت براقصة الملوك والسلاطين، هى أول من ابتدعت مهرجانات الرقص الشرقى، وأقامت حفلات الزار فى بيتها، استمرت راقصة حتى سن السبعين، تمتعت بشخصية قوية وتهافت عليها الرجال، تربعت على عرش الغناء والرقص في مصر أكثر من نصف قرن من الزمان، ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 1930.

ولدت بمبة أحمد مصطفى كشر الشهيرة بـ بمبة كشر عام 1860، لعائلة غنية والدها من الأعيان، ووالدتها من أعيان المماليك، توفى والدها وهى فى الرابعة عشر فتزوجت أمها من قارئ القرآن للخديو توفيق، اكتشفت موهبتها راقصة اسمها سلم اصطحبتها معها فى النوادى الليلية والكباريهات، وكانت الجماهير تغنى لها "يا بمبة كشر يا لوز مقشر"، وكانت تحمل على رأسها صينية تحمل أكوابا من الذهب الخالص، منافسة لشفيقة القبطية التى كانت تحمل على رأسها الشمعدان.

زفة الكرسى تسبق الرقص

“بمبة كشر” هى واحدة من أشهر الجميلات في زمنها تهافت عليها أثرياء الدولة لقبت بست الكل، وكانت تشترط الرقص والغناء وحدها فى أى حفلة بدون منافس، وكان برنامج حفلتها يبدأ بقيام فرقة “حسب الله” باستقبال الجمهور من جميع الأقطار بعزف السلام الوطني المصري، بينما تصطف مجموعة من الفتيات الجميلات أعضاء فرقتها ويرددون مجموعة من الأغنيات الجميلة، وينتهي برنامج الليلة الأولى دون أن تظهر هي، ثم يأتي برنامج الليلة الثانية للمهرجان ليطل المطربان “صالح عبد الحي” و”عبد اللطيف البنا” ليقوما بزفة كرسي الزار الذي يحمله رجلان أو ثلاثة و”بمبة” تجلس عليه تتمايل كالسلطانة وهما يغنيان: كرسي العوافي نصبوه لك قوي، اتمخطري وطوف حواليه، ووصلة من العزف على الطبلة، وما إن ينتهي المطربان من زفة الكرسي حتي يختفيا تماما، لتبدأ هي برنامجها الراقص الاستعراضي وسط حفاوة بالغة من الحضور وهكذا أصبح لمهرجانها سمعة وشهرة واسعة وصلت لجميع الأقطار العربية.

بمبة كشر بحواجبها الكثيفة

تزوجت 7 مرات، وكان آخر زوج أعطاها 70 فدانا وأهداها عربة من ذهب تجرها أربعة خيول، حياتها أشبه بالأساطير بدأت شهرتها عام 1882 ويقال إنها نظمت حفلات الزار لتجتذب بها الأعيان والسياسيين من مختلف الدول وباعت مجوهراتها لإنتاج أول فيلم في مصر.

ثانى راقصة تركب الحنطور

كانت بمبة كشر ثانى راقصة مصرية تركب عربة حنطور بعد شفيقة القبطية، وقد تشبهت بالفارسيات فى نظام ملابسها وكثافة حاجبيها، ووصلت درجة ثرائها إلى فرش الموسكى كله بالسجاد يوم عودة الزعيم سعد باشا زغلول من منفاه.

بمبة كشر مع رفيقاتها



كانت بداية بمبة كشر السينمائية عام 1926 وقد جاوزت الستين عاما فى فيلم "نداء الرب"، تبعه الفيلم الصامت ليلى، بنت النيل من تأليف “محمد عبد القدوس” عن مسرحية “إحسان بك”، بطولة عزيزة أمير وأحمد علام وعباس فارس وحسن البارودي”بالاشتراك مع المطرب “عبد اللطيف البنا” من إخراج “روكا” وعمر وصفي” وعرض لأول مرة في السينما 1929.. وبدأ المرض يشتد عليها بعد التصويرلترحل فى مثل هذا اليوم عام 1930 عن سبعين عاما.

نادية الجندى فى فيلم بمبة كشر

أنتجت السينما المصرية فيلما عن قصة بمبة كشر عرض عام 1974 وقام ببطولته نادية الجندى، كما قدمت نادية لطفى وعبد المنعم مدبولى شخصية بمبة كشر فى مسرحية حملت نفس الاسم.

تزوجت 7 رجال منهم ابن شهبندر التجار

تزوجت بمبة كشر من أحد التجار الأثرياء ــ ابن شهبندر التجار ــ الذى أهداها عربة حنطور من الذهب الخالص أحضره من أوروبا محفور عليه اسمها لتتنقل بها، كما استأجر لها رجالا يصطفون لفتح الطريق لها أثناء ركوبها الحنطور وهم يرددون (يا بمبة كشر يا لوز مقشر)، كما أهداها زوجها الثانى 60 فدانا مهرا لها ولقبت بملكة جمال مصر عام 1880.

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