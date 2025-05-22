الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

برلماني يثير الخلاف بمناقشة تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، تعرف على التفاصيل

اجتماع مناقشة تعديل
اجتماع مناقشة تعديل قوانين الانتخابات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات، خلافا بين النائب محمد عبد العليم داوود، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.

مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب 

جاء ذلك بعدما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية، بشأن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر. 

مقترح برلماني بالعمل بالنظام الفردي

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، أن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب، مشيرا إلى أن حزب الوفد سبق وحصل على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية.

خلاف بين رأي النائب محمد عبد العليم داوود وحزب الوفد بشأن تعديل قوانين الانتخابات 

وتدخل النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك"، ليرد داود: "هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى".

خلاف بشأن الانتخاب بالنظام الفردي

فيما وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤالا إلى النائب محمد عبد العليم داود، قائلا: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟.

وأوضح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، قائلا: زمان كان فيه قوائم اسمها العمال والفلاحين، وحصلت أزمة على عدد من النواب، وسألت سيد مرعي: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة".

القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية

كما أوضح النائب محمد عبد العليم داود، أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدتها الأحزاب، ويتم الترشح والنجاح بما يحقق النسب الدستورية.

فيما شهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية، على مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن الأخذ في الانتخابات بالنظام الفردي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات قوانين الإنتخابات تعديل قوانين الانتخابات

مواد متعلقة

تشريعية النواب توافق مبدئيًّا على تعديل قوانين الانتخابات

6 ملايين شخص زيادة بقاعدة بيانات الناخبين، القصبي: تعديل قوانين الانتخابات تراعي التجاوز الجغرافي

الحكومة توافق على مشروع تعديل قوانين الانتخابات

الزيادة السكانية السبب، رئيس تشريعية النواب يكشف فلسفة تعديل قوانين الانتخابات

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية