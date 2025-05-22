برلماني يثير الخلاف بمناقشة تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، تعرف على التفاصيل

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات، خلافا بين النائب محمد عبد العليم داوود، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.

مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك بعدما أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية، بشأن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

مقترح برلماني بالعمل بالنظام الفردي

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، أن النظام الأفضل هو الانتخاب بنظام الفردي، لافتا إلى أن السبع فئات الأخرى يمكن وضعها من خلال القوائم النسبية، مشيرا إلى أن الانتخابات السابقة أثبتت أن التمثيل في القوائم النسبية يعطي فرصة أكثر للأحزاب، مشيرا إلى أن حزب الوفد سبق وحصل على أعلى نسبة تمثيل في القائمة النسبية.

خلاف بين رأي النائب محمد عبد العليم داوود وحزب الوفد بشأن تعديل قوانين الانتخابات

وتدخل النائب إيهاب طماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا: "هذا عكس ما أعلنه رئيس حزبك"، ليرد داود: "هذا رأيي ولا يمكن أن أترك حزب الوفد للهوى".

خلاف بشأن الانتخاب بالنظام الفردي

فيما وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سؤالا إلى النائب محمد عبد العليم داود، قائلا: "كيف يمكن تمثيل الفئات التي أوجب الدستور تمثيلها، خاصة وأن القائمة النسبية تنجح بالترتيب الذي يضعه مقدم القائمة، فكيف سيتم الوفاء بالالتزامات الدستورية؟.

وأوضح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، قائلا: زمان كان فيه قوائم اسمها العمال والفلاحين، وحصلت أزمة على عدد من النواب، وسألت سيد مرعي: لو كنت رئيسا للمجلس ماذا كنت ستفعل، فقال لي: "كنت نفذت الحكم لأنها لن تؤثر على الأغلبية الموجودة".

القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية

كما أوضح النائب محمد عبد العليم داود، أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية، من خلال القوائم التي أعدتها الأحزاب، ويتم الترشح والنجاح بما يحقق النسب الدستورية.

فيما شهد الاجتماع اعتراض من نواب الأغلبية، على مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن الأخذ في الانتخابات بالنظام الفردي.



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