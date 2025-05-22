الخميس 22 مايو 2025
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سياسة

نائب التجمع يقترح تعديلا دستوريا، والحكومة ترد

مناقشة تعديل قوانين
مناقشة تعديل قوانين الانتخابات

طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور، قائلا: "لا يليق بمصر في كل انتخابات قادمة إعادة التعديل لأنها تمثل قيد في إجراء كل انتخابات يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار".

مناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، وممثلين عن وزارة العدل، لمناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات. 

موافقة التجمع على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب 

وأكد النائب الموافقة على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الاغلبية، عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء المجلس من تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسيين وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن.

وقال: نؤيد مشروع القانون لكن لنا ملاحظات قد لا تكون لمجلسنا لكن أرجو أن تكون أمام المجلس القادم، مشيدا بتقديم التعديلات من جانب النواب، مؤكدا أنها خطوة موفقة تحسب لمجلس نواب مصر، وينفي عنه تهمة أنه أداة في يد الحكومة".

من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع البرلمان من خلال التنسيق، قائلا: "العملية التشريعية عملية مشتركة".

وأشار الوزير إلى مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها نواب ووافقت عليها الحكومة مثل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن الحكومة رحبت وتوقفت عن المشروع الذي تعده، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية تبنت الحكومة المنتج الذي خرج عن اللجنة الفرعية.

فيما مازح وزير الشئون النيابية والقانونية، النائب عاطف المغاوري، قائلا: "دايما حزب التجمع كده"، ليرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "شريك مخالف".

وحول مقترح تعديل المادة ١٠٢ من الدستور، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأمر لا يتوقف عن المادة ١٠٢ فقط، قائلا: لكن الأمر مرتبط بعمل المراجعة لسبب آخر، أخذت في الدستور بنظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني وله حق الانتخاب، مؤكدا أن الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب وتحتاج لهذه المراجعة كل فصل تشريعي.
 

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