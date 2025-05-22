الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

عملية التوريق المضمونة
عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي،

أعلنت شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وبهذا الإصدار، يصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه  وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.


وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت.

تعزيز هيكل رأس المال

وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، "يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي إف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا.

تطوير حلول مالية مبتكرة

 فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري."


ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو."


جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجى الخدمات المالية السوق المصرى الشرق الاوسط وشمال افريقيا تكنولوجيا الخدمات المالية بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس تنويع مصادر التمويل سندات التوريق قطاع الترويج

مواد متعلقة

6 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول خلال شهر أكتوبر

6 شركات تتصدر قائمة الوساطة من حيث التداول بنهاية الأسبوع

الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة التمويل غير المصرفي

«إي إف جي هيرميس» تنجح في إصدار سندات لشركة حلول تمويلية بـ 450 مليون جنيه

إي اف چي هيرميس: إتمام الإصدار الرابع بـ 1.4 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات "بداية"

6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع

5 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول بنهاية الأسبوع

8 شركات وساطة تتصدر قائمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

نزع ملكية بهذه المحافظات، رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية