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حوادث

قرار جديد بشأن تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير وتقليد العملات المحلية والأجنبية في القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون إنهم يمارسون نشاطهم الإجرامي في إحدى الشقق السكنية وقد زودهم أحدهم بالآلات التي تستخدم في الطباعة والتلوين.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون الـ 10 آلاف جنيه المزورة بـ ألف جنيه صحيح، مشيرين إلى أن لهم عملاء يقوموا باستخدام العملات وتداولها في الحياة اليومية وشراء الأشياء الثمينة لتكوين ثروات طائلة وامتلاك العقارات.


البداية عندما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية


وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في تزوير العملات وترويجها على عملائهم.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى ضبط عميلين آخرين – لهما معلومات جنائية – بحوزتهم  عملات ورقية مزيفة محلية وأجنبية، وأدوات وأجهزة تُستخدم في عملية التقليد والتزييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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