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محافظات

محافظ قنا يسلم جوازات السفر لـ 155 من حجاج الجمعيات الأهلية في احتفالية كبرى

قنا،فيتو
قنا،فيتو

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جوازات سفر 155 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك خلال احتفالية نظمت صباح اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، متمنيًا لهم رحلة آمنة، سهلة، ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة لخدمة الحجاج

وخلال كلمته، هنّأ المحافظ الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة لخدمة الحجاج، وتوفير كل ما يلزم لضمان أداء مناسكهم في يسر وأمان، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف المجالات.

وأوضح مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، جاهزية البعثة لهذا العام، والتي تضم 547 حاجا و12 مشرفا، تم توزيعهم على عدة أفواج بحسب مستويات الخدمة ومواعيد السفر، في إطار الاستعدادات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن الفوج الأول، والذي يضم 135 حاجا من المستوى الثاني، سيرافقه 3 مشرفين، ومن المقرر أن يغادر يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجارى، أما الفوج الرئيسي، فيضم 406 حجاج و9 مشرفين، تم تقسيمهم إلى فوجين يغادر الأول يوم الأربعاء 28 مايو الجارى عبر 6 أتوبيسات، يصحب كل أتوبيس مشرف واحد يخدم 45 حاجا، فيما يغادر في اليوم ذاته الفوج الثاني على متن 3 أتوبيسات، بالإضافة إلى 6 حجاج سيتم سفرهم بشكل مركزي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ومن جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم البالغة باستلام جوازات سفرهم في هذه الأجواء المميزة، مشيدين بحُسن التنظيم والجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة قنا في تسهيل الإجراءات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وموجهين شكرهم وتقديرهم للمسؤولين الذين شاركوا في هذا الاحتفال.

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