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ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، الأرصاد تحذر من حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الاحمر اليوم، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  20

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد. 

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