الخميس 22 مايو 2025
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كهرباء نجع حمادي تعدل موعد فصل التيار بسبب امتحانات آخر العام

فصل التيار، فيتو
فصل التيار، فيتو

أعلنت هندسة كهرباء شمال نجع حمادي تعديل موعد فصل التيار الكهربائي الذي كان مقررًا يومي الخميس والسبت، ليُصبح يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وذلك مراعاةً لظروف امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الهندسة أن الفصل يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل مناطق “البحث الجنائي، لمركز، الوحدة المحلية، الجوازات، شارع المركز، شارع 30 مارس، شارع 15 مايو، الشونة، البنك الأهلي، مسجد السلام، المدرسة الإعدادية، شارع الراهبات، بين المحطات، المستت”.

ودعت شركة الكهرباء المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، حرصًا على سلامة الأجهزة وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

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