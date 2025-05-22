أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل بأماكن ومساحات شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7.

أولا: شقق للتسليم خلال 36 شهرًا، 5372 شقة بمساحة 120 مترا

-محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) 880 شقة.

-محافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) 1920 شقة.

-محافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) 72 شقة.

-محافظة مطروح 2500 شقة.



ثانيا: شقق الجاهزة للتسليم الفوري تضم 396 شقة بمساحات 90 مترا إلى 127 مترًا.



-محافظة دمياط بمدينة الزرقا 12 شقة بمساحة 105 أمتار.

-مدينة شطا 52 شقة بمساحة 90 مترا و89 شقة بمساحة 114 متر مربع.

- الغردقة 80 شقة بمساحة 124 - 127 مترا.

-محافظة الدقهلية 163 شقة بمساحة 90 مترا.



ثالثا: الشقق الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، تضم 9872 شقة بمساحات 100 متر إلى 120 مترا.

-أسوان الجديدة 292 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة رشيد الجديدة 24 شقة بمساحات100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة ناصر الجديدة 169 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة بني سويف الجديدة 48 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

مدينة المنيا الجديدة 54 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

مدينة العاشر من رمضان 766 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة 15 مايو 1269 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-مدينة بدر 946 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

- مدينة حدائق العاصمة 2543 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

- حدائق أكتوبر 1586 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-6أكتوبر 1059 شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.

-العلمين الجديدة 1116شقة بمساحات 100 - 110 - 120 مترا.



وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان

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