وزير الزراعة: توريد القمح مستمر حتى منتصف يوليو وجمعنا 3.15 مليون طن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تخطت اليوم حاجز 3 ملايين و150 ألف طن من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة في مختلف المناطق المخصصة، وخاصة في الصوامع الحديثة المنتشرة بالمحافظات.

تضاعف عمليات توريد القمح المحلي

وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن كميات القمح التي تم استقبالها تضاعفت خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعكس نجاح منظومة التوريد هذا العام، وتعاون الفلاحين مع الجهات المعنية.

تأثير درجات الحرارة في محصول القمح

وأشار وزير الزراعة، إلى أن درجات حرارة الجو تلعب دورًا مهمًا في موسم الحصاد، حيث إن برودة الطقس تتسبب في تأخير عمليات الحصاد في بعض المناطق، موضحًا أن 90% من إجمالي المساحات المنزرعة قد تم حصادها حتى الآن، وتُستكمل حاليًا عمليات التوريد، منوها بأن الدولة ستواصل استقبال القمح المحلي حتى منتصف شهر يوليو المقبل، مشددًا على أهمية استمرار التوريد لتحقيق المستهدفات وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.