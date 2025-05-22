العناقيد الحمراء تزين الحقول، فرحة مزارعي الدقهلية بجني الطماطم و"لوجي" هتغرق السوق (فيديو وصور)

رصدت فيتو من خلال جولة داخل أحد حقول الطماطم بشائر الخير تتلألأ للمحصول الجاهز للتصدير والتخزين والتجفيف.

وأشاد المزارعون بمحصول الطماطم وإنتاجيته هذا العام، فضلًا عن أن المجموع الخضري عالٍ بالنبات والثمار إنتاجيته عالية، ويتمتع بأنه قادر علي التخزين، صنف يتحمل الملوحة والتغيرات المناخية.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان “العناقيد الحمراء تزين الحقول.. فرحة مزارعي الدقهلية بموسم جني الطماطم”.



وكشف المهندس عبد الرازق يوسف أن زراعة طماطم صنف لوجي 75 لأول مرة بأرض أقل خصوبة نتج عنها إنتاجية مضاعفة مقارنة بأصناف أخرى.

وأوضح المهندس عبد الرازق يوسف المعتمد لشركة هولندية "الجلمة” في البذور أن طماطم لوجي تتميز بالقوة والإنتاج المبكر الإنتاج مبكر جدًا وهي ثمرة مثالية للأسواق المبكرة.

وأكد المهندس عبد الرازق أن الطماطم لوجي تتميز بمقاومة فائقة للأمراض وتتحمل الأمراض الفطرية للأمراض الفطرية، وامراض الذبول “فرتسيليوم وفيوزاريوم” كما تقاوم اعفان الجذور أي أن الثمرة تتحمل وتقاوم الأمراض التي قد تصيب الجذور أو النمو الخضري.



كما أوضح المهندس عامر حمدان أن حجم الثمرة في الطماطم لوجي مثالي من 100 الي 130 مليجرام فضلا عن أنها تتحمل التغيرات المناخية خاصة درجات الحرارة المنخفضة بكفاءة عالية.



وأكد حبيب صاحب الأرض أن المحصول فارق بكثير عن الأنواع الأخرى المزروعة في نفس الأرض وفي نفس اليوم، مشيرًا إلى أن طماطم لوجي توفر على الفلاح مما يقلل من تكلفة شهر في الأنواع الأخرى من المبيدات.



مواعيد الزراعة المثالية:

الأنفاق البلاستيكية: من ديسمبر إلى يناير، والزراعة المكشوفة: من سبتمبر إلى أكتوبر.





مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين إن فدان الطماطم يكلف الفلاح نحو 100 ألف جنيه لينتج في المتوسط نحو 20 طنا، لافتا إلى أن ذلك يعني أن كيلو الطماطم في الظروف الحالية يكلف الفلاح 5 جنيهات.

وأضاف أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية يتخللها الكثير من العروات المتداخلة، وتحتل مصر المركز السادس عالميا إنتاجا للطماطم، وتتربع على المركز الأول عربيا وأفريقيا بإنتاج كميات تزيد على 6 ملايين طن كل عام نتيجة زراعة نحو 500 ألف فدان طماطم نصدر منها كميات تقدر بـ 3% من الإنتاج ويذهب أغلب الإنتاج للسوق المحلي.

العروة الصيفية تمثل 50% من الإنتاج

وأشار إلى أن العروة الصيفية والتي تزرع من شهر فبراير وحتى شهر مايو تمثل 50%، حيث تصل مساحات الطماطم بها لـ250 ألف فدان تقريبا وإنتاج هذه العروة يبدأ من يونيه وحتى شهر أغسطس، وقد تقلصت مساحتها هذا الموسم لأقل من 200 ألف فدان نظرا لارتفاع تكلفة الزراعة وخسارة الفلاحين في المواسم السابقة.

بالإضافة إلى قلة الإنتاج لأقل من 15 طنا للفدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات والتفاف الأوراق وزيادة الإصابة بالأمراض النباتية، خاصة مع قلة التسميد والرش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات مما تسبب في قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار ووصول كيلو الطماطم العادية في بعض المناطق لـ 50 جنيها والعضوية لـ80 جنيها والشيري لـ200 جنيه.

زراعة العروة الشتوية

وأكد أن الوقت الراهن نستهلك ما تبقى من العروة الصيفية وبشاير العروة المحيرة والتي تمثل 10 % فقط من زراعات الطماطم، وأننا نزرع حاليا العروة الشتوية والتي بدأت زراعتها من أواخر شهر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات الطماطم في مصر، ويكون إنتاجها من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس، متوقعا أن تبدأ اسعار الطماطم في الانخفاض ابتداء من شهر نوفمبر مع بداية طرح بشاير العروة الشتوية التي يتوقع زيادة مساحات زراعة الطماطم بها بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم حاليا.

زراعة فدان طماطم يستهلك نحو 7 آلاف شتلة بنحو 23 ألف جنيه

وتابع عبد الرحمن ان زراعة فدان طماطم يستهلك نحو 7 آلاف شتلة بنحو 23 ألف جنيه، كما يستهلك ترقيع بنحو 3 آلاف شتلة أخرى ومع وصول شيكارة الأسمدة الكيماوية زنة 50 كيلو بالسوق الحر لـ1000 وارتفاع أسعار المبيدات وأجرة الآلات والمعدات الزراعية والسولار والكهرباء وإيجار الأرض، فإن انخفاض أسعار كيلو الطماطم في أسواق التجزئة عن 10 جنيهات يتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين.

وأردف عبد الرحمن أن الطماطم خامس أهم محصول زراعي بعد الأرز والقمح والذرة والبطاطس وعلينا زيادة الاهتمام بزراعتها وتوفير بذورها والقضاء على مافيا تقاوي الطماطم.

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