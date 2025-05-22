مسلسل حرب الجبالي الحلقة 6، أحمد رزق يصر على التبرع بإحدى كليتيه لشقيقه والطبيب يحذره

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “حرب الجبالي”، حول إصرار حرب على إخفاء قراره بنقل إحدى كليتيه إلى شقيقه ياسين، لا سيما أمام أفراد عائلته، وقد ساعدته الممرضة في التكتم على هذا الأمر، إذ كانت العائلة تستعد لتنظيم زيارات دورية لياسين، فقامت بإخبارهم أن المستشفى سيخضع لعملية تعقيم في اليوم التالي، وهو الموعد المُحدد لإجراء عملية نقل الكلية من حرب إلى ياسين، مما أقنع الأسرة بعدم الحضور.

في هذه الأثناء، حرصت ثريا على زيارة ياسين، وأثناء وجودهما في الغرفة، وصلت أميرة بصحبة والدتها، فوقعت مشادة كلامية حادة بين ثريا وأميرة وانتهى النقاش بانسحاب ثريا من الغرفة، وهي تشعر بحزن عميق مما دار بينها وبين أميرة، في حين شعر ياسين بتوتر الأجواء، فطلب من حرب أن يبقى بجانبه وحده، لأنه بدأ يشعر بالإعياء، وعلى إثر ذلك، استأذنت أميرة والدتها وغادرت الغرفة.

في سياق آخر، يتلقى حرب اتصالًا من الشيخ مصطفى، يخبره فيه بأنه اتخذ القرار الصائب، مشجعًا إياه على المضي قدمًا فيما نوى عليه، إلا أن الطبيب المعالج يُواجهه بالحقائق العلمية المجردة، موضحًا له بدقة المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تترتب على عملية نقل الكلية، سواء بالنسبة له أو لياسين، ما يضع حرب في مأزق بين العاطفة والعقل.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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