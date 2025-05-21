الخميس 22 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مطرب المهرجانات نور التوت يحتفل بزفافه وحمو بيكا يدعمه

حفل زفاف نور التوت،
حفل زفاف نور التوت، فيتو

احتفل مطرب المهرجانات نور التوت عضو فريق حمو بيكا سابقًا بزفافه في أحد الفنادق  وسط حضور الأهالي والأصدقاء المقربين.

وحرص حمو بيكا على حضور حفل زفاف نور التوت واصطحب معه زوجته.

 

وكانت أزمة اشتعلت بين حمو بيكا ونور التوت في وقت سابق بسبب 200 ألف دولار ولكنها انتهت بالصلح.

 

بدأت الأزمة حينما خرج نور التوت في بث مباشر من خلال موقع “فيس بوك” وأتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار أرباح قناتهم على يوتيوب التي أسسها هو وفريقه الخاص منذ 6 سنوات، مشيرًا إلى أن “بيكا” يستمتع بأرباح القناة وحده دون العودة له هو وعلي قدورة.

وأكد نور التوت أنه لن يترك حقه من حمو بيكا، مضيفًا أنه لديه حق في الـ 200 ألف دولار الذي استحوذ عليها حمو بيكا على حد قوله.

 بدايات حمو بيكا كانت من خلال تأسيس فريق “vip” والذي يجمع بين كل من بيكا وعلي قدورة ونور التوت وفيجو الدخلاوي، وحقق هذا الفريق نجاحًا كبيرًا بالإسكندرية وظل لسنوات إلى أنه تفكك مؤخرًا نتيجة اعتزال قدورة للفن وخلافات حمو بيكا ونور التوت.

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نور التوت المطرب نور التوت حفل زفاف نور التوت

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