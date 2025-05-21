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سياسة

مصادر تكشف تفاصيل انسحاب 5 أعضاء من مجلس الصحفيين وتأجيل تشكيل اللجان

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

كشفت مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس في تشكيله الجديد، بعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وأسباب تأجيل تشكيل اللجان وهيئة المكتب، وانسحاب ٥ من الأعضاء.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»، إنه تم التوافق بشكل ودي على أن يستمر الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، في منصب السكرتير العام، وأن يتولى الكاتب الصحفي هشام يونس، أمانة الصندوق، الذي اعترض في بداية الأمر رغبةً منه في الاستمرار في رئاسة لجنة القيد، وبالتالي الاستمرار في وكالة المجلس، إلا أنه وافق نزولا على رغبة الجميع، وللحفاظ على حالة التوافق بين أعضاء المجلس. 

كما طالب كلا من الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بالاستمرار في  لجنة التدريب، ومحمد الجارحي، رئيسًا للرعاية الصحية، ومحمود كامل في اللجنة الثقافية، رغبةً منهم في استكمال ما بدأوه خلال العامين الماضيين. 

 

وأضافت المصادر، أنه في مقابل اللجان الثلاث، طلب الأعضاء الباقون، الحصول على  مناصب في هيئة المكتب وهي: "أمانة الصندوق والوكيلان".

وطالب النقيب خالد البلشي اللجوء للتصويت، على هيئة المكتب واللجان، حتي لا تتعطل مصالح الجمعية العمومية، وهو ما اعترض عليه الأعضاء: “محمد شبانة، وعبد الرءوف خليفة، وأيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف”، مطالبين بإعطائهم فرصة للتوافق، وانسحبوا من الاجتماع.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025م، نزولا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل.

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تشكيل لجان نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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