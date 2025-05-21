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ملفات وحوارات

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل كارثة الواحات.. شركة المقاولات لم تحصل على تصريح من شركة الغاز.. والإهمال الجسيم أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

 

بلاغ للنيابة العامة بالحادث


البداية مع بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، علي الفور شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.


قرارات اتخذتها النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة

وكلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.


التحقيقات: المتهمون بدأوا الحفر دون الحصول على تصاريح


وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت صادمة حيث تبين وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

 

التحقيقات: شركة المقاولات لم تخطر شركة الغاز


كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

 

النيابة: الإهمال سبب الحادث ولا وجود لتسريب غاز قبل الواقعة بيوم


وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.


وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

وكانت قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن احتراق 11 مركبة وإصابة 16 أشخاص ومصرع 8 آخرين.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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