دانيال سيزر وأحمد مالك في نزهة نيلية على أنغام شيرين (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور ومقاطع فيديو ترصد تواجد المغني الكندي دانيال سيزر، بصحبة كل من الفنان أحمد مالك وشقيقه حسن مالك أثناء تواجدهم في نزهة نيلية ليلية.

رحلة نيلية لـ أحمد مالك ودانيال سيزر

ورصد أحد الفيديوهات غناء سيزار ومالك، إحدى أغاني شيرين عبد الوهاب الناجحة والتي تأتي بعنوان “علي بالي” بينما تظهر عليهم علامات الاندماج والإعجاب بالأغنية ولحنها.

تامينو ودانيال سيزر واحمد وحسن ومالك على فلوكة فالنيل



دي من احلى الحاجات اللي شوفتها مش مصدقة عينيا pic.twitter.com/Q9xDPgmFKg — Reem🍋 (@remmonade) May 21, 2025

زيارة الأهرامات

كما زار دانيال سيزر خلال رحلته بمصر أهرامات الجيزة، والتقط العديد من الصور التذكارية، ليوثق رؤيته لأحد عجائب الدنيا وأجمل الأماكن السياحية حول العالم.

أحمد مالك

وشارك الفنان أحمد مالك في موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل “ولاد الشمس” والذي يتكون من 15 حلقة، وحقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل "ولاد الشمس" من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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