الأربعاء 21 مايو 2025
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سياسة

تأجيل تشكيل هيئة مكتب ولجان نقابة الصحفيين إلى الإثنين المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025م، نزولا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل.

 

فتح مشروع علاج الصحفيين 

وقرر المجلس فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو 2025م بدون غرامات.

واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عصر اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل اللجان وهيئة المكتب.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أجريت في 2 مايو الجاري، أسفرت عن فوز خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية، وعضوية كل من محمد شبانة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي.

وبينما استمر الأعضاء الذين لم تنته مدتهم القانونية، كل من الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، وهشام يونس، محمد يحيى يوسف، وعبد الرءوف خليفة، ومن المقرر إعادة تشكيل لجانهم أيضًا.

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