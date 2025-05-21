مدبولي: استدامة التأمين الصحي الشامل 50 عاما، وهذه رسالتي لعبد الرحمن أبو زهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن منطقة الدلتا الجديدة ستقوم على النظم الحديثة، وكثافة العمالة الزراعية لن تكون على غرار المناطق التقليدية، وأن معدات الحصاد والزراعة ستكون متوفرة، وهذه المناطق الشاسعة سيتم إتاحتها للقطاع الخاص ونستهدف في هذه المناطق الكيانات الكبيرة للحفاظ على حجم الزراعات ولا نريد تفتيت الأراضي الزراعية وتأثر اقتصاديات المشروع، والمناطق السكنية التي ستكون موجود قائمة على خطط لمدن وقرى ومناطق تنموية متكاملة بها كل المستويات، هناك زراعة وصناعة ومناطق خدمية وأسواق وتجتذب مختلف الفئات".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل:"منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل 5 محافظات، وندرس إضافة إحدي المحافظات الكبرى في المرحلة الثانية وفقا لمقترح وزير الصحة، أي محافظة تتجاوز الـ 5 ملايين نسمة، والدراسة الإكتوارية تمت وفقا لمبدأ الاستدامة المالية، وتم إجراء تعديل على الدراسة الاكتوارية لضمان استمرارية المشروع لـ 50 سنة قادمة وليس 20 عاما".

ولفت إلى أن الحكومة تكن كل التقدير والاحترام لكبار السن وأصحاب المعاشات، وأن منظومة المعاشات القائمة حدث لها ميكنة وتطوير ولكن من الوارد حدوث أخطاء من الحين للآخر، وبالتالي التعليمات للتأمينات ضرورة التدقيق والميكنة لعدم حدوث أي مشكلات فردية مرة أخرى، متابعا أنه تم الاعتذار للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد تعطيل صرف معاشه، وحدثت نفس المشكلة لفنانين آخرين وبعض كبار السن وتم حلها على الفور، ووفقا للتحديث المستمر للمنظومة الرقمية لن تتكرر هذه المشكلة".



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