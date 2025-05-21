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رياضة

هاري كين يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

حصد الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني - البوندسليجا، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

 

كين يحرز أول لقب في مسيرته ويقتنص صدارة هدافي الدوري الألماني

وقاد هاري كين بايرن ميونخ لتحقيق لقب البوندسليجا هذا الموسم، وهو وأول لقب في مسيرته، كما توج هدافًا للمسابقة للموسم الثاني على التوالي.

وقال كين، في تصريحات لموقع ناديه: "إنه لشعور رائع أن أُكون لاعب الموسم هنا، أنا فخور بهذا الإنجاز، فالمنافسة في البوندسليجا شرسة".

وأضاف: "أن أُكرّم في العام الذي فزنا فيه بلقب الدوري يجعل الأمر أكثر خصوصية.. هذا يعني الكثير بالنسبة لي".

وتابع: "أود أن أشكر النادي وزملائي في الفريق والجهاز الفني، الذين لولاهم لما كان هذا ممكنًا.. سأستمتع بهذا الآن، لأننا جميعًا عملنا بجد طوال الموسم. جوائز كهذه تُعدّ مكافأة إضافية".

 

أرقام هاري كين هذا الموسم 

وسجل كين 26 هدفًا لبايرن ميونيخ هذا الموسم الماضي في الدوري، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يفوز بجائزة هداف الدوري في أول موسمين له في الدوري الألماني.

وقدم كين أيضًا ثماني تمريرات حاسمة، مما جعله ثاني أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بإجمالي 34 مساهمة، خلف محمد صلاح لاعب ليفربول (46).

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