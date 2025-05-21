الأربعاء 21 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 2025.5.21

اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارا بحركة التعاملات اليوم الاربعاء 21 مايو 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

399 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

349 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

299 ريالًا للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

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أسعار الذهب الذهب عيار 21 في السعودية الذهب عيار 18 في السعودية الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 في السعودية

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