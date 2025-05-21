الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مبدعون صغار في ضيافة الستات ما يعرفوش يكدبوا

مها بهنسي مذيعة برنامج
مها بهنسي مذيعة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

استضاف "برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا " والذي تقدمه الإعلاميات مها بهنسي وهبة الأباصيري، على قناة "CBC"، الأطفال عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد صالح، وهما من أصحاب المواهب والابداعات في الإنشاد والتلاوة، حيث قدموا عدد من وصلات التلاوة والإنشاد.

 

عبد الرحمن الشرقاوي


وقال عبد الرحمن الشرقاوي، إنه تعلم عبر عدد كبير من الشيوخ والمنشدين المصريين، متابعًا: "ساعدنا على إتقان الإنشاد مؤسسة الأزهر الشريف وأسرتي  التي آمنت بموهبتي ودعمتني كثيرا".

 

أحمد صالح


من جهته، قال أحمد صالح، إنه من أبناء المؤسسة الأزهرية أيضًا وتلقى دعمًا كبيرًا من أسرته لدعم موهبته في التلاوة والإنشاد.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الستات ميعرفوش يكدبوا قناة سي بي سي منى عبد الغني

مواد متعلقة

أطفال دراما رمضان في ضيافة "الستات ميعرفوش يكدبوا"

الأكثر قراءة

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

مها الصغير تحذف آخر منشوراتها ردا على إزالة السقا بيان الانفصال

نتنياهو: مستعد لإنهاء الحرب في غزة بشرط

بسبب المربع الذهبي، تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة النهائية من الدوري

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة جائزة بهذه الشروط (فيديو)

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية