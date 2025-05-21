مبدعون صغار في ضيافة الستات ما يعرفوش يكدبوا

استضاف "برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا " والذي تقدمه الإعلاميات مها بهنسي وهبة الأباصيري، على قناة "CBC"، الأطفال عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد صالح، وهما من أصحاب المواهب والابداعات في الإنشاد والتلاوة، حيث قدموا عدد من وصلات التلاوة والإنشاد.

عبد الرحمن الشرقاوي



وقال عبد الرحمن الشرقاوي، إنه تعلم عبر عدد كبير من الشيوخ والمنشدين المصريين، متابعًا: "ساعدنا على إتقان الإنشاد مؤسسة الأزهر الشريف وأسرتي التي آمنت بموهبتي ودعمتني كثيرا".

أحمد صالح



من جهته، قال أحمد صالح، إنه من أبناء المؤسسة الأزهرية أيضًا وتلقى دعمًا كبيرًا من أسرته لدعم موهبته في التلاوة والإنشاد.





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